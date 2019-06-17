Долги за энергоресурсы в Чувашии сократились до 3,56 млрд рублей

Чебоксары, , 09:48 — REGNUM В Чувашии задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства за поставку ресурсов составляет 3,56 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики по итогам расширенного заседания коллегии ведомства. Задолженность сократилась на 60 млн рублей по сравнению с данными на начало года, когда долги составляли 3,62 млрд рублей.

По данным прокуратуры, на 1 мая 2019 года общая задолженность предприятий ЖКХ по оплате поставщикам за услуги газо-, тепло‑ и электроснабжения составляет 3,56 млрд рублей, из которых более 746 млн рублей — долги за электроэнергию, более 1,7 млрд рублей — за газ, свыше 1 млрд рублей — за тепловую энергию.

В ведомстве по итогам мониторинга отмечают рост долгов организаций жилищно-коммунального комплекса на территории Вурнарского, Козловского, Марпосадского, Порецкого, Чебоксарского районов, городов Алатыря, Канаша, Новочебоксарска и Шумерли. Среди причин образовавшейся задолженности называют ненадлежащее исполнение населением и иными потребителями обязательств по оплате коммунальных услуг, ненадлежащая работа по взысканию дебиторской задолженности, недобросовестные действия руководителей управляющих организаций (в том числе по соблюдению сроков перечисления поступивших от населения денежных средств за поставленные топливно-энергетические ресурсы), наличие сверхнормативных потерь.

С начала года актами прокурорского реагирования пресечено около 300 нарушений законодательства в сфере ЖКХ, за которые 84 должностных лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. В результате прокурорского вмешательства задолженность за коммунальные ресурсы погашена на сумму около 180 млн рублей. По ряду случаев возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе по фактам неправомерного использования средств населения, собранных для оплаты коммунальных услуг.

«Выявлены существенные упущения в работе Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики, которые выразились в отсутствии контроля за рассмотрением выданных предписаний и бездействии в вопросах привлечения виновных лиц к административной ответственности. По данным фактам в адрес руководителя ведомства внесено представление с требованием об устранении нарушений», — говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре Чувашии отмечали, что в жилищно-коммунальной сфере республики растёт число выявленных нарушений. В 2018 году прокурорами выявлено почти 4 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ, что на 9% выше уровня 2017 года. «Одной из первостепенных задач» было названо снижение просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы: долги за год снизились «всего на 8 млн рублей» и составили 3,62 млрд рублей.

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