Продажи Volkswagen корпоративным клиентам в РФ составили 3,1 тыс. единиц

Москва, , 09:44 — REGNUM Российские дилеры немецкой автокомпании Volkswagen в мае 2019 года продали юридическим лицам 3,1 тыс. машин. Об этом сообщает пресс-служба немецкой автокомпании.

Таким образом, доля продаж машин бренда Volkswagen юридическим лицам в мае составила 35,6% от всего объёма продаж автомобилей Volkswagen в России.

Стоит отметить, что всего в мае 2019 года российские дилеры Volkswagen продали 8 705 машин. Это на 3,5% меньше, чем в мае 2018 года. Однако по итогам января — мая 2019 года продажи авто данного бренда в России увеличились на 3% и составили 40 433 машины.

Самой покупаемой моделью Volkswagen в России в мае стал седан Polo, который купили 4 929 автолюбителей, что на 6% меньше, чем годом ранее. На втором месте внедорожник Tiguan. Его за месяц приобрели 2 915 автолюбителей. Здесь наблюдается рост на 7%. Тройку лидеров замыкает внедорожник Touareg. Его приобрели 364 покупателя (+69%). Далее по популярности идёт модель Teramont (213 ед.).

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