Продажи новых автобусов в России в мае упали на 5%

Москва, , 09:20 — REGNUM По итогам мая 2019 года в России было продано 1092 новых автобуса, что на 5% меньше мая прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по май 2019 года на российском рынке было продано 5 146 новых автобусов. Это на 3% ниже отчётного периода 2018 года.

Лидером продаж в мае стала российская марка «ПАЗ». На неё приходится более половины автобусного рынка (56%). Всего за месяц было реализовано 615 ПАЗиков. Это на 18% выше прошлогоднего уровня продаж.

Второе место по продажам поделили отечественные автобусы марки «НЕФАЗ» и «ЛИАЗ». Их было продано по 114 шт. Автобусы марки «НЕФАЗ» показали в мае рост на 3%, а продажи автобусов бренда «ЛИАЗ» снизились на 22%.

В пятёрку самых продаваемых в РФ новых автобусов также попали Volgabus (76 ед.) и китайский Yutong (49 ед).

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