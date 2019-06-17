Счетная палата нашла в договоре «Мосфильма» и Росимущества валюту экю

Москва, , 09:03 — REGNUM Счетная палата РФ при проверке «Мосфильма» обнаружила валюту экю в договоре, заключённом между кинокомпанией и территориальным управлением Росимущества Москвы. Об этом 117 июня сообщил РБК.

Это выяснилось, когда проводилась проверка деятельности федеральных органов, сязанная с передачей в аренду земельных участков. Договор между «Мосфильмом» и территориальным управлением Росимущества был заключен 26 апреля 1996 года, согласно ему, арендная плата за площадь 34,4 га составляла 626 841,6 экю.

Читайте также: Названо самое непрозрачное в России министерство

Напомним, валютная единица экю использовалась в период с 1979 по 1998 годы, её название происходит от слов European Currency Unit («Европейская валютная единица»). С 1 января 1999 года она была заменена на евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Для роста экономики РФ нужна реформа госуправления, считает Кудрин