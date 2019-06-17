Компания LINE Friends Corporation открыла свой магазин в США

Лос-Анджелес, США, , 09:00 — REGNUM Дочернее предприятие южнокорейского интернет-гиганта Naver Corporation LINE Friends Corporation открыла свой фирменный магазин на территории Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новый магазин Line Friends LA Hollywood Store, открывшийся в Лос-Анджелесе, является вторым магазином компании, после магазина на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Как сообщили представители компании, в первые выходные новый магазин посетило более 18 тыс. человек.

«Мы планируем использовать наши магазины в США в качестве стартовой площадки, чтобы в дальнейшем стать мировой компанией, которую любят во всем мире», — сообщили представители LINE Friends Corporation.