Продажи новых автомобилей Renault в мае в России упали на 13%

Москва, , 08:54 — REGNUM По итогам мая 2019 года на российском авторынке было продано 10 595 автомобилей компании Renault, что на 13% меньше прошлогоднего результата. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по май 2019 года в России было реализовано 52 487 машин Renault. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Таким образом, рыночная доля марки в РФ составила 7,7%.

Первое место по продажам среди моделей Renault в России занимает кроссовер Duster. В мае его приобрели 3 278 покупателей, что на 7% меньше прошлогоднего показателя. На второй строчке разместился хэтчбек Sandero, который реализовали в количестве 2 860 штук (-5%). Тройку лидеров замыкает седан Logan. Его приобрели 2 305 покупателей (-8%). Кроссоверов Kaptur купили немного меньше — 2 190 единиц.

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