Мэрия Якутска потратит 8,3 млн рублей на подарки, угощение и пиар

Якутск, , 08:57 — REGNUM Мэрия Якутска в 2019 году объявила ряд закупок. На информобслуживание, подарки, сувениры, организацию питания, создание видеороликов и праздники горадминистрация столицы Якутии потратит 8,3 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из этой суммы 2 млн рублей — стоимость услуг по информационному сопровождению деятельности мэрии Якутска на интернет-портале. Победителем аукциона указан Владимир Иванов, с которым контракт будет подписан по начальной стоимости закупки. Ещё 1,5 млн рублей горадминистрация готова заплатить за изготовление и размещение печатных материалов о своей деятельности в русскоязычном еженедельном издании, 1,4 млн — за размещение прямых телевизионных эфиров о себе в региональном эфире общероссийского электронного СМИ с охватом вещания в Якутии. Помимо этого, 400 тыс. рублей получит информационно-издательский холдинг «САХАМЕДИА» за оказание услуг по информационному обеспечению деятельности администрации города в газетах республики.

Мэрией также объявлена закупка наградной продукции. За 856,2 тыс. рублей готовы купить 128 знаков и медалей, в том числе серебряных. Награды приготовлены для почётных граждан столицы Якутии, за заслуги перед Якутском и здравоохранением города.

Ещё 800 тыс. рублей намерены заплатить за услуги по производству видеороликов о Якутске, 369,5 тыс. рублей — за организацию и проведение мероприятий, приуроченных к профессиональным праздникам работников торговли, автомобильного транспорта и Дня предпринимателя, 260 тыс. рублей — за подготовку к городскому конкурсу «Лучшая организация работы в области охраны труда».

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Кроме того, в бюджете заложена 331 тыс. рублей на покупку 65 чоронов, 50 статуэток «Хомустаах кыыс» и такого же количества статуэток «Байанай», а также 43,8 тыс. рублей на приобретение благодарственных писем.

Оказание услуг по организации буфетного обслуживания во время массовых городских мероприятий в Якутске будет стоить 350 тыс. рублей. Выразившая готовность исполнить этот контракт компания должна будет организовать буфетное обслуживание на общее количество участников не более 1200. Потратить на одного человека допускается до 291 рубля 66 копеек. При этом в меню указаны два варианта комплексного трёхразового питания, в списке блюд каши, супы, салаты, плов, жаркое по-домашнему, бутерброды с колбасой и ветчиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансной стала закупка услуг компании, которая создаст и выпустит в эфир и интернет телепередачи о деятельности мэрии. Начальная стоимость этого контракта составляла 6 млн рублей. Вскоре после волны возмущения закупка была отменена в связи с ошибками, допущенными в техзадании.

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