Британские листинговые компании выходят на рынок Китая

Лондон, , 09:15 — REGNUM Британские листинговые компании станут первыми иностранными компаниями, представленными в Китае и включенные в список китайской биржи. Об этом передает телерадиокомпания ВВС.

Отмечается, что канцлер казначейства Великобритании Филип Хаммонд должен запустить проект London-Shanghai Stock Connect уже в понедельник, 17 июня. Компании будут продавать акции через двойные листинги на Шанхайской и Лондонской фондовых биржах.

Представители казначейство Великобритании заявили, что проект откроет британские фирмы для новых инвесторов и позволит компаниям из каждой страны привлекать капитал.

Stock Connect-это новаторская инициатива, которая, как ожидается, углубит международные связи, поскольку Лондон ищет новые возможности в Азии.

«Лондон является мировым финансовым центром, как никто другой, и сегодняшний запуск проекта является мощным вотумом доверия рынку Великобритании», — сказал Хаммонд.

По его словам, на разработку проекта London-Shanghai Stock Connect ушло четыре года. Он позволит компаниям осуществлять листинг на обеих биржах с использованием депозитарных расписок. Эти сертификаты, представляющие собой право собственности на обыкновенные акции компании, позволяют иностранцам покупать долю в компании другой страны без рисков, связанных с прямым инвестированием в иностранные акции, таких, как различия в валюте и методах бухгалтерского учета.