Объем валютных депозитов в Южной Корее увеличился на $2,41 млрд

Сеул, , 08:44 — REGNUM В Южной Корее вновь увеличилось количество депозитов в иностранной валюте. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец мая 2019 года общая сумма депозитов в иностранной валюте составила $65,61 млрд, что на $2,41 млрд больше по сравнению с прошлым месяцем.

«Не смотря на рост курса вона-доллар, количество депозитов в долларах увеличилось», — сообщили представители ЦБ.

По состоянию на конец апреля стоимость $1 составила 1168,2 вон, а на конец мая — 1190,9 вон.

Известно, что общая сумма депозитов в иенах составила $3,78 млрд, что на $90 млн больше, чем в апреле 2019 года. Общая сумма депозитов в евро составила $3,17 млрд, в юанях — $1,44 млрд.

Кроме того, общая сумма депозитов юридических лиц увеличилась на $1,71 млрд, до $51,73 млрд, а сумма депозитов физических лиц увеличилась на $6,8 млрд, до $13,88 млрд.