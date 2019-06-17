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Экспорт товаров промышленного комплекса южнокорейского Куми сократился

Экономика

Экспорт промышленного комплекса сократился на 19%

Куми, Южная Корея, 17 июня 2019, 08:04 — REGNUM  В мае 2019 года экспорт товаров промышленного комплекса города Куми, расположенного в провинции Кёнсан-Пукто, сократился на 19%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, экспорт товаров промышленного комплекса составил $1,71 млрд, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что экспорт оборудования и химической продукции увеличился, однако экспорт электронных, оптических товаров и текстиля, напротив, сократился. Импорт, напротив, увеличился на 6% и составил $766 млн.

Торговый баланс составил $944 млн, что на 31% меньше, чем годом ранее.

«Вялый экспорт электронных и оптических товаров привел к сокращению общего экспорта, а также поспособствовал увеличению импорта», — сообщили представители таможенной службы.

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