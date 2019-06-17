Китай заинтересован в закупке у России куриных лапок в больших объемах

Москва, , 07:30 — REGNUM Компании из Китая заинтересованы в закупке у России куриных лапок в больших объемах, заявил директор по развитию электронной торговли РФ Алексей Мурзенок.

«Нам поступают от китайских компаний запросы, в частности, китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтеков, и они хотят покупать достаточно большие объемы», — заявил в интервью РИА Новости Мурзенок.

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Вместе с тем он отметил, что в настоящее время ни одна российская компания не производит такого количества интересующего КНР продукта. Кроме того, в России нет такого количества специальных вагонов, чтобы перевозить замороженные куриные лапки.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, по итогам 2018 года объемы российско-китайской торговли сельхозпродукцией и продуктами питания выросли более чем на 40%, а в первом квартале текущего года также был отмечен рост поставок продукции российского АПК в КНР на 17%.

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