Понедельник, 17 Июня 2019 года
07:33:34 МСК

Китай заинтересован в закупке у России куриных лапок в больших объемах

Экономика

«Китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтеков, и они хотят покупать достаточно большие объемы»

Москва, 17 июня 2019, 07:30 — REGNUM  Компании из Китая заинтересованы в закупке у России куриных лапок в больших объемах, заявил директор по развитию электронной торговли РФ Алексей Мурзенок.

«Нам поступают от китайских компаний запросы, в частности, китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтеков, и они хотят покупать достаточно большие объемы», — заявил в интервью РИА Новости Мурзенок.

Читайте также: Экспорт мяса птицы в Китай может достичь 150 тыс. тонн — Минсельхоз РФ

Вместе с тем он отметил, что в настоящее время ни одна российская компания не производит такого количества интересующего КНР продукта. Кроме того, в России нет такого количества специальных вагонов, чтобы перевозить замороженные куриные лапки.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, по итогам 2018 года объемы российско-китайской торговли сельхозпродукцией и продуктами питания выросли более чем на 40%, а в первом квартале текущего года также был отмечен рост поставок продукции российского АПК в КНР на 17%.

Читайте также: Китай и Россия наращивают объем продовольственного товарооборота

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-китайские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить