Хабаровскому краю необходим мост в Китай через реку Уссури: мнение

Хабаровск, , 07:05 — REGNUM Бизнес Хабаровского края считает необходимым строительство моста через реку Уссури в Китай, между населёнными пунктами Покровка (РФ) и Жаохэ (КНР). Об этом сообщил председатель Хабаровского отделения «Опоры России» Сергей Мазунин. Он убеждён, что без этой и других транспортных артерий выполнить поручение правительства по достижению к 2024 году товарооборота с КНР в $ 200 млрд, невозможно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я сейчас нахожусь в Харбине, в провинции Хэйлунцзян, где проходит международная торгово-экономическая ярмарка. Здесь о необходимости строительства моста Покровка — Жаохэ говорят очень много, равно, как и о необходимости создания погранперехода на острове Большой Уссурийский, развитии приграничной инфраструктуры, говорят не только российские предприниматели, но и, причем, преимущественно, китайские коллеги. Через Уссури в районе Покровка — Жаохэ уже есть понтонный мост, он востребован, но, как вы понимаете, в осенне-зимний период он не может эксплуатироваться. Поэтому необходим стационарный автомобильный мост. Китай тянет туда железную дорогу, в Жаохэ будет крупный аэропорт, наша задача, я считаю, строительство моста. Это придаст новый импульс приграничной торговле, позволит выполнить поручение правительства РФ о достижении к 2024 году товарооборота с Китаем в $ 200 млрд», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Мазунин.

Председатель хабаровской «Опоры России» также сообщил, что этот вопрос в ближайшее время будет обсуждаться на заседании Совета при губернаторе Хабаровского края по поддержке экспорта.

«Мы будем доказывать, что строительство такого моста — жизненная необходимость. В Китае, со стороны Жаохэ кипит работа — там строятся дороги, модернизируется речной порт. Мы со своей стороны просто не должны отставать», — подчеркнул Мазунин.

Как сообщало ИА REGNUM, не останавливается и проектирование сухопутного перехода Хабаровский край — Сахалин. Пока не решено окончательно — мост это будет или тоннель, но изыскательские работы ведутся, специалисты работают. Проект очень дорогой, тем не менее, он обретает все больше сторонников. Средства для его реализации придется искать вне бюджета — федеральная казна денег на мост не даст. Возможно, для строительства моста будет создана концессия.