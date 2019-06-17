В Заволжье спасают тепловодоканал: в дело вмешалось правительство

Заволжье, Нижегородская область, , 06:23 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение между ПАО «Заволжский моторный завод» и муниципальным унитарным предприятием «Тепловодоканал» города Заволжья, прекратив дело о банкротстве последнего, чьи долги грозили потерей финансовой состоятельности. Правительство Нижегородской области, администрации города Заволжья и Городецкого муниципального района пообещали финансовую помощь МУП «посредством предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий из бюджетов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Напомним, МУП учреждён администрацией Городецкого района в ноябре 2002 года, но собственником имущества предприятия является администрация города Заволжье. МУП создан с целью оказания услуг тепло-, водоснабжения, а также водоотведения. Под управлением предприятия несколько котельных. МУП также закупал тепловую энергию у ПАО «Заволжский моторный завод», накопив долги на общую сумму свыше 110 млн рублей. Завод сначала выиграл гражданский иск, а, когда и после этого долг не был погашен, обратился в суд с иском о банкротстве «Тепловодоканала».

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До банкротства одного из основных поставщиков услуг города решили не доводить, на спасение ему пришли городские, районные и областные власти.

13 июня 2019 года производство по делу о банкротстве было прекращено, так как стороны заключили мировое соглашение. МУП признал за собой 117,49 млн рублей, а правительство Нижегородской области, администрация города Заволжья и администрация Городецкого муниципального района выразили согласие предоставить финансовую помощь в форме безвозмездной и безвозвратной субсидии из бюджетов в размере 60 млн рублей. Истец пообещал простить существенную часть долга (32,77 млн рублей), если должник, а также власти выполнят взятые на себя финансовые обязательства. МУП должен будет до сентября 2020 года по частям погашать имеющийся долг.

«МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья принимает на себя обязательство не позднее, чем на следующий банковский день после поступления денежных средств, полученных в качестве субсидии, перечислить их на расчётный счет ПАО «Заволжский моторный завод», — уточняется в результативной части решения.

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения.