Хабаровск полностью ликвидировал муниципальный долг

Хабаровск, , 05:45 — REGNUM Столица Хабаровского края полностью погасила муниципальный долг. Бюджетный кредит федерального казначейства в размере 600 млн рублей погашен в полном объёме. На Всероссийском конкурсе город одержал победу в номинации «Лучшее управление муниципальным долгом», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в мэрии Хабаровска, с начала 2019 года в городскую казну поступило 5 млрд 812 млн рублей — это без малого 40% от годового дохода. При этом налоговые доходы Хабаровска выросли на 20%. За счёт увеличения собираемости налогов, Хабаровск получил на 520 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основную часть средств город направит на социальную сферу: ремонт учреждений образования, культуры, спортивных объектов, а также на строительство трех детских садов. Кроме этого, до конца 2019 года в городе планируется проложить инженерные сети и газифицировать частный сектор в Индустриальном районе, построить несколько трансформаторных подстанций.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, в мае 2019 года Хабаровский край начал снижать долговую нагрузку. Гигантский госдолг региона, составлявший в апреле 54,9 млрд, в мае снизился до 52, 7 млрд. Губернатор края Сергей Фургал объявил курс на экономию бюджетных средств, максимальное сокращение расходов, особенно на содержание чиновничьего аппарата.