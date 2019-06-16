Торговая война не позволит Apple вернуть капитализацию в $1 млрд — эксперт

Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Рыночная капитализация американской компании Apple сможет вновь достигнуть $1 млрд только в случае разрешения торгового спора между США и Китаем, заявил аналитик Wedbush Securities Даниэль Айвс изданию Bloomberg.

Apple стала первой в мире компанией, рыночная капитализация которой превысила отметку в $1 млрд. Это произошло в августе 2018 года, однако потом показатели компании упали.

Аналитик Айвс рассказал, что основным фактором, мешающим росту акций Apple, является напряжённость между США и Китаем. Он отметил, что если лидерам двух стран удастся добить торгового соглашения, то у Apple появятся шансы вернуться к показателям 2018 года. В противном случае американской компании придётся столкнуться с серьёзными проблемами, связанными с вывозом производства из Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне представитель тайваньской компании Foxconn, являющейся основным сборщиком смартфонов Apple, заявил о готовности выполнять все заказы для американской компании за пределами Китая.

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