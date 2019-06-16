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Эксперты понизили прогнозируемый рост экономики Тайваня

Экономика

Ожидается, что в 2019 году экономика Тайваня вырастет на 2,08%

Эксперты понизили прогнозируемый рост экономики Тайваня
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тайвань

Тайбэй, 16 июня 2019, 10:04 — REGNUM  Тайваньский институт комплексных исследований снизил ожидаемый годовой рост экономики Тайваня до 2,08%. Об этом сообщает ИА «Синьхуа».

Предыдущий прогноз тайваньского аналитического центра был представлен в декабре 2018 года. Тогда эксперты считали, что в 2019 году экономика Тайваня вырастет на 2,34%.

Отмечается, что состояние экономики Тайваня во второй половине года будет определяться взаимоотношением с Китаем, а также исполнением бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после введения американских санкций в отношении китайской компании Huawei ряд тайваньских компаний, включая Foxconn, Acer и MSI, стал рассматривать возможность вывоза части производства из Китая.

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Экономика Китая
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