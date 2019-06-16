Эксперты понизили прогнозируемый рост экономики Тайваня

Тайбэй, , 10:04 — REGNUM Тайваньский институт комплексных исследований снизил ожидаемый годовой рост экономики Тайваня до 2,08%. Об этом сообщает ИА «Синьхуа».

Предыдущий прогноз тайваньского аналитического центра был представлен в декабре 2018 года. Тогда эксперты считали, что в 2019 году экономика Тайваня вырастет на 2,34%.

Отмечается, что состояние экономики Тайваня во второй половине года будет определяться взаимоотношением с Китаем, а также исполнением бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после введения американских санкций в отношении китайской компании Huawei ряд тайваньских компаний, включая Foxconn, Acer и MSI, стал рассматривать возможность вывоза части производства из Китая.

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