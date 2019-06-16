Huawei будет использовать патенты как оружие в торговой войне — эксперты

Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Китайская компания Huawei будет использовать обширный глобальный портфель патентов на важнейшие технологии для ведения торговой войны, заявил юрист Брэд Халберт, специализирующийся в патентном праве, изданию Bloomberg.

Согласно данным компании Anaqua Inc, разработавшей программное обеспечение для отслеживания патентных заявок, китайская компания Huawei имеет 56 492 активных патентов в сфере телекоммуникаций, вычислительных сетей и других информационных технологий. Эксперты считают, что Huawei будет использовать эти разработки для ведения торговой войны.

«Патенты на своем базовом уровне являются оружием экономической войны. Они [компания Huawei] пострадали от санкций, введённых администрацией Трампа. Хорошо, сказали в Huawei, вы ударили по нам, тогда мы может ударить в ответ», — объяснил юрист McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff Брэд Халберт.

Отмечается, что в последние годы компания Huawei серьёзно нарастила инвестиции в научно-прикладные исследования и защиту полученных разработок. Только за 2018 год китайская компания получила зарегистрировала США 1 680 патентов. Поэтому неважно, будут ли американские компании разворачивать сети мобильной связи пятого поколения на оборудовании Huawei или другой компании, например Ericsson. В этом оборудовании всё равно будут использоваться уникальные технологии китайской компании, поэтому для их использования другим организациям нужно будет получить лицензию.

«Учитывая позицию Huawei и давление, которое они испытывают, им нечего терять на этом этапе, кроме как идти за американскими компаниями на патентной арене. На них давят в одной области, они отвечают в другой, чтобы показать, что у этого давления будут последствия. И я не понимаю, как правительство сможет их остановить, ведь они имеют право собственности на патенты», — подчеркнул ещё один юрист, специализирующийся в патентном праве, Питер Торен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня стало известно, что компания Huawei требует от американской компании Verizon $1 млрд в качестве патентных выплат за использование разработок Huawei.

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