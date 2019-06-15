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Китайская провинция Шаньдун увеличила торговлю со странами ШОС

Экономика

Главным торговыми партнерами стали Россия и Индия

Пекин, 15 июня 2019, 20:09 — REGNUM  Восточно-китайская провинция Шаньдун, в которой расположен город, где в 2018 году проходил саммит глав государств ШОС, существенно нарастила товарооборот со странами-членами этой международной организации, сообщает 15 июня Синьхуа со ссылкой на данные местной таможенной службы.

За прошедший год, с июня 2018 года по май 2019 года, объемы торговли с Россией, Индией, Киргизией и Таджикистаном в Шаньдуне выросли почти на треть, в абсолютных цифрах до 156,1 млрд юаней.

Главной статьей провинциального экспорта в страны ШОС является электромеханическая продукция, автомобильные запчасти, сталь, текстиль, готовая одежда и продукты питания. Импорт провинции составляет сырая нефть, продукция сельского хозяйства, потребительские товары.

По оценке руководителя местной таможенной службы Ду Чаопэна, быстрый рост обусловлен упрощением таможенного оформления.

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Экономика Китая
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