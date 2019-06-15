Сергей Кириенко приветствовал участников конкурса «Цифровой прорыв»

Казань, , 16:32 — REGNUM На площадке «ИТ-парк» в Казани стартовал региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей».

Участники будут работать над прототипами цифровых продуктов в пяти номинациях — «Здравоохранение», «Образование и наука», «Государственное управление», «Транспорт и логистика», а также «ЖКХ и городская среда».

В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев создадут по-настоящему прорывные технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют направлениям развития внутренней политики России. Финал конкурса «Цифровой Прорыв» состоится в сентябре в Республике Татарстан, где примут участие лучшие технологические команды из 40 городов России.

Более двух тысяч жителей Татарии и Марий Эл подали заявки на участие в конкурсе «Цифровой прорыв». Вместе с Казанью региональный этап проходит в эти выходные еще в четырех городах: Якутск, Великий Новгород, Пермь и Симферополь.

«Мы видим, как государство активно развивает направления, связанные с высокими технологиями. От лица правительства Республики Татарстан я приветствую участников «Цифрового Прорыва» на территории Казанского Технопарка Высоких Технологий, где уже не первый год рождаются прорывные инновационные проекты. Конкурс направлен на выявление новых инициатив от молодых технологичных команд, которые в будущем смогут возглавить цифровое развитие нашей страны. Я верю, что участники хакатона получат новые связи, новые идеи, смогут показать себя перед членами жюри и в дальнейшем создадут социально и экономически полезные проекты или помогут российским компаниям вступить на путь диджитализации. Всем участникам желаю вдохновиться новыми идеями и создать решения, способные изменить ход российской цифровой революции. Встретимся на финале конкурса, который пройдет в Татарстане в этом сентябре!», — сообщил Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра по цифровой экономики Татарии.

Приветственное слово участникам регионального полуфинала направил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, конкурс действительно создает возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт.

«Приветствую вас на региональном этапе всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — проекта платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс позволит вам изменить свою жизнь: получить работу, открыть свой бизнес и предложить новые технологичные решения. Кроме того, вы можете изменить жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву. А настоящим он будет, только когда его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, в здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ. Неслучайно это и есть пять направлений конкурса, по которым вам предстоит работать. Уверен, что у вас с «Цифровым прорывом» все получится! А с вами все получится и у России», — отметил Сергей Кириенко в своем приветственном письме.

«Казань дважды стала рекордсменом конкурса «Цифровой прорыв», обогнав многие регионы России по количеству поданных заявок и продемонстрировав один из лучших результатов по итогам онлайн-тестирования. Уверен, что результаты хакатона будут такими же впечатляющими, и команды из Казани составят достойную конкуренцию коллегам из других регионов. Мы рады, что финал конкурса пройдет именно в Республике Татарстан и будем рады видеть в нем казанские команды», — подчеркнул в свою очередь Владислав Даванков, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей.

«МегаФон уделяет большое внимание развитию цифровых талантов. Участие в таких проектах, как «Цифровой прорыв», позволяет нам привлечь новые кадры и идеи для бизнеса, а участникам — получить возможность реализовать собственные инициативы. Для создателей самых интересных разработок МегаФон предусматривает возможность дальнейшего трудоустройства, а также выделит специальные денежные гранты. Лучшие бизнес-решения будут рассматриваться с целью практической реализации в компании», — сообщил Дмитрий Кузнецов, директор отделения компании «МегаФон» в Татарии.

«В стенах ИТ-парка мы проводили десятки хакатонов, но, наверное, это один из первых, где государство вместе с компаниями выступает в единой связке. Это серьезный посыл для общественности, профессиональных сообществ, что государство готово к серьезным технологическим изменениям. Будем надеяться, что здесь появятся решения, которые смогут совершить прорыв, потому что мир сегодня стремительно меняется», — отметил Антон Грачев, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

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