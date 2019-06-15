В США отклонили запросы Tesla и GM на снижение пошлин на детали из Китая

Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Торговое представительство США отклонило запросы о снижении пошлин на поставки комплектующих из Китая, полученные от производителей электротранспорта. Об этом сообщает Reuters.

В августе 2018 года администрация президента США Дональда Трампа ввела 25% пошлины на товары из Китая общим объёмом $50 млрд. При этом американские компании, зависящие от поставок из Китая, получили возможность ходатайствовать о снижении тарифа для их партнеров.

По данным издания, Торговое представительство США отклонило несколько десятков запросов о снижении пошлин, полученных от производителей электротранспорта. В частности, Tesla было отказано в снижении пошлин на поставки из КНР бортовых компьютеров, GM — на поставки электронных контролеров, деталей электродвигателей и тормозных систем, а компании Uber — на поставки электроскутеров.

Представитель компании Fiat Chrysler, чей запрос о снижении тарифов для китайских поставщиков, также был отклонён, заявил, что компании придётся сократить маржу, а также перенести часть расходов на конечных потребителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне более 600 американских компаний направили президенту США Дональду Трампу коллективное письмо с призывом прекратить торговую войну с Китаем.