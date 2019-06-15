Правительство Ростовской области одолжит 20 млн рублей «Ростсельмашу»

Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM Правительство Ростовской области одолжит 20 млн рублей крупнейшему донскому предприятию — «Комбайновому заводу «Ростсельмаш». Срок займа — 20 месяцев под 5% годовых, сообщается на официальном сайте донского правительства.

Средства, которые выделит Региональный фонд развития промышленности, компания планирует потратить средства на приобретение дорогостоящего оборудования.

«Ростсельмаш» является одним из крупнейших предприятий Ростовской области и лидером в аграрном машиностроении. Объёмы производства компании положительно отражаются на промышленном индексе региона», — отметил министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростсельмаш» — крупнейший завод по выпуску сельскохозяйственной техники. В настоящее время компания состоит 13 предприятий, расположенных на десяти производственных площадках в четырёх странах. Агромашины донского производства востребованы в более чем 50 странах мира.

На «Ростсельмаше» трудоустроено около 10 тыс. человек.