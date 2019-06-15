KIA закрывает свой старейший завод в Китае

Сеул, , 13:24 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA закроет свой старейший завод в Китае из-за падения спроса. Об этом консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на заявление компании.

Завод будет сдан в лизинг китайскому партнеру KIA — Yueda Group. Решение об остановке производства было принято материнской компанией — Hyundai, которая также закрывает свой завод в Пекине.

Завод KIA в Яньчэне был построен в 1999 году и выпускал свыше 140 000 автомобилей ежегодной. Теперь на нем будет налажено производство электрокаров компании Yueda. Около 1000 работников будут работать на втором заводе KIA, остальные же будут уволены.

Причиной подобных действий стало падение продаж Hyundai и KIA в Китае: в 2017 власти страны наложили серьезные ограничения на деятельность двух южнокорейских компаний из-за размещения на территории Южной Кореи американской батареи противоракетной обороны THAAD. В результате, число проданных автомобилей обеих компаний сократилось с 1,8 млн в 2016 до 1,18 млн в 2018, а с января по май 2019 было реализовано лишь 343 тысячи автомобилей.