Самым дорогим брендом Турции признана авиакомпания Turkish airlines

Анкара, , 12:34 — REGNUM Международное аналитическое агентство Brand Finance в 12-й раз публикует топ-100 самых дорогих брендов Турции. Первую строчку рейтинга за 2019 год, так же, как и в 2018, заняла авиакомпания Turkish Airlines стоимостью 1,735 млрд долларов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на втором месте расположился Ziraat Bank с показателем 1,637 млрд долларов. Третью строчку рейтинга занял Garanti Bank с 1,344 млрд долларов, четвертую — телекоммуникационная компания Türk Telekom с 1,185 млрд долларов, пятую строчку занял оператор сотовой связи Turkcell — 1,182 млрд долларов. На шестом месте — İşbank с показателем 1,135 млрд долларов. Далее следуют Akbank (934 млн долларов), Arçelik (837 млн долларов), Yapı Kredi (647 млн долларов) и Ford Otosan (458 млн долларов). Суммарная стоимость 100 самых дорогих брендов Турции составляет 19,8 млрд долларов.