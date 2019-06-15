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Самым дорогим брендом Турции признана авиакомпания Turkish airlines

Экономика

Об этом говорит рейтинг аналитического агентства Brand Finance

Анкара, 15 июня 2019, 12:34 — REGNUM  Международное аналитическое агентство Brand Finance в 12-й раз публикует топ-100 самых дорогих брендов Турции. Первую строчку рейтинга за 2019 год, так же, как и в 2018, заняла авиакомпания Turkish Airlines стоимостью 1,735 млрд долларов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на втором месте расположился Ziraat Bank с показателем 1,637 млрд долларов. Третью строчку рейтинга занял Garanti Bank с 1,344 млрд долларов, четвертую — телекоммуникационная компания Türk Telekom с 1,185 млрд долларов, пятую строчку занял оператор сотовой связи Turkcell — 1,182 млрд долларов. На шестом месте — İşbank с показателем 1,135 млрд долларов. Далее следуют Akbank (934 млн долларов), Arçelik (837 млн долларов), Yapı Kredi (647 млн долларов) и Ford Otosan (458 млн долларов). Суммарная стоимость 100 самых дорогих брендов Турции составляет 19,8 млрд долларов.

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Зарубежная хроника
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