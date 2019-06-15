В 2018 году Турция импортировала 11,5 млрд кубометров СПГ

Анкара, , 14:35 — REGNUM Согласно данным BP Statistical Review of World Energy-2019, в 2018 году в тройку крупнейших импортеров сжиженного природного газа в Европе вошли Испания, Франция и Турция. Испания в 2018 году импортировала 15 миллиардов кубометров СПГ, Франция — 13,1 миллиарда, Турция — 11,5 млрд кубометров. Основными экспортерами СПГ в Турцию стали Алжир, Катар и Нигерия.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в 2018 году крупнейшим мировым импортером СПГ стала Япония (113 млрд кубометров). Далее следуют Китай, Южная Корея и Индия. Катар остается крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в мире, в 2018 году он поставил 104,8 млрд кубометров. В 2018 году мировой экспорт СПГ составил 431 млрд кубометров.