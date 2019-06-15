Зомбоящики дороже экономики России – под ударом строительная отрасль

Галина Смирнова, , 11:13 — REGNUM

Твердыми и уверенными шагами власть или сам ЦБ пытается перевести основные отрасли экономики России под контроль Банка России, ориентированного на один показатель — инфляцию и контроль доходов. После зачистки банковского рынка, которая привела к монополизации, настал черед строительной отрасли. До ссудного дня, когда застройщики будут должны перейти на эскроу-счета, остается десяток дней, но уже совершенно очевидно, что на строительном рынке останутся лишь крупные уверенные в себе компании. Не исключено, что эти самые компании тоже были не против введения подобных мер регулирования, ведь они позволят им занять на рынке доминирующее положение, получить большую долю рынка. Но, на деле может оказаться все не так, как хочется «диктаторам» перехода на новые рельсы строительного рынка. Просто потому, что спрос на возводимое жилье снизится — заморозится, как будут замораживаться средства граждан на эскроу-счетах. Правда, легче от этого никому не станет!

1 июля 2019 года застройщики больше не смогут привлекать деньги граждан напрямую. Финансирование строительства многоквартирного жилья будет осуществляться через эскроу-счета, доступ к которым для них станет возможным лишь на стадии ввода объекта в эксплуатацию. Деньги дольщиков будут заморожены до момента окончания стройки, а в случае невыполнения застройщиками своих обязательств возвращены обратно, но без каких-либо процентов. Застройщики же будут возводить свои объекты на кредиты банков. Этот механизм призван защитить людей от недобросовестных застройщиков и, соответственно потери денег.

«Мы все понимаем, что это [эскроу-счета] — новый для отрасли инструмент, и мы все вместе должны наладить работу так, чтобы не снижать, а последовательно наращивать темпы строительства. Конечно, уже по новым принципам финансирования», — цитирует ТАСС заявление Президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в марте этого года.

На фоне мнения большинства экспертов о том, что именно кредитование со своими высокими ставками является сдерживающим фактором промышленного производства, обновления основных средств производства и, как следствие — роста экономики России, Владимир Путин призвал к слаженной работе банков и застройщиков по новому механизму проектного финансирования строительства ради наращивания его темпов, а не снижения. И подчеркнул, что важнейшее значение в этом процессе имеет создание стимулов для банков кредитовать стройку. Возникает череда вопросов. Какие стимулы нужны банкам стимулировать строителей? Что нужно такого предоставить банкам, чтобы они заинтересовались кредитовать предприятия в принципе, не только строительные? И почему бы, не наоборот — предоставить стимулы застройщикам кредитоваться в банках? Очевидно, что именно запрет на доступ к инвестициям граждан и является тем самым «стимулом — кнутом», который должен заставить их брать кредиты на условиях банков. А сколько банков смогут предлагать длинные и большие по объемам деньги, ведь строительство — удовольствие не из дешевых? Какие банки владеют большими нормативами по капиталу, чтобы позволить себе удовлетворить «удовольствие» застройщиков?

Уполномоченными для открытия эскроу-счетов могут быть банки с минимальным рейтингом на уровне «А-». Как передавало ТАСС со ссылкой на Виталия Мутко, который заявил в ходе январского гайдаровского форума, этому требованию соответствуют 54 российских банка.

«Мы считаем, что требования к рейтингу банков должны быть понижены, чтобы было хотя бы 70−80 банков, в том числе региональных. Необходимо расширить количество банков, которые работают в субъектах, в некоторых регионах работает только один Сбербанк», — подчеркнул Мутко.

Но есть один нюанс — решение по изменению подхода к оценке банков для открытия эскроу-счетов может принять только Центробанк. Круг, как говорится, опять замкнулся — на ЦБ!

Возможно, когда затевалось проектное финансирование строительства ради ухода от серых схем и во имя блага граждан, его инициаторы не учли, сколько среди обманутых дольщиков тех, кто действительно остался без надежды обновить, расширить, улучшить свои жилищные условия или обзавестись своей первой в жизни квартиры, и сколько тех, кто просто инвестировал ради дохода — для перепродажи. Возможно эти данные помогли бы понять: какой объем квадратных метров будет действительно востребован по новой уже схеме стройки. Кто теперь готов будет ради мечты о новом жилье на заморозку своих денег в банке? А кто готов теперь переживать вдвойне — и за застройщика, чтобы потянул строительство в кредит — не разорился и, за банк — чтобы не лопнул? К тому же, чтобы строить планы по росту возводимого жилья, нужно учитывать динамику доходов населения страны и его платежеспособный спрос. А с этим есть у нас в стране проблемы. В итоге может получиться так, что серых схем станет больше — народ вместе с застройщиками начнет обходить препятствия ради удешевления строительства, предпочитать малоэтажное жилье.

Помните, когда планировался переход с аналогового вещания на цифровое, как Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что действовать нужно аккуратно, постепенно подключая по несколько регионов. И до сих пор в телевизионных СМИ учат население тому, как подключиться к «цифровому телевизору», какое оборудование купить, и даже предлагают услуги волонтеров.

На днях КоммерсантЪ сообщал, что переход на работу с эскроу-счетами может быть перенесен на 1 октября. Но, Минстрой поспешил опровергнуть эти ожидания.

«Переноса сроков перехода строительной отрасли на новую модель финансирования не будет», — заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Что получается — вещание по телевизору правительству ближе к сердцу, чем экономика страны?