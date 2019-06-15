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Пятая часть продаваемого в Крыму бензина – фальсификат

Экономика

Проверка проведена Росстандартом на 19 АЗС

Симферополь, 15 июня 2019, 06:02 — REGNUM  Доля фальсифицированного бензина на автозаправках в Крыму составляет 20%, дизельного топлива — 47%, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Уточняется, что были проверены 19 автозаправочных станций, взяты и проанализированы 58 проб бензина и дизтоплива.

«Не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведённых проверок, фальсифицированный бензин — в 20%», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Крыму подведены итоги первого этапа госпроверок компаний, продающих топливо — в соответствии с планом мероприятий по борьбе с торговлей фальсифицированной продукцией на рынке нефтепереработки.

В Симферополе по этому поводу 14 июня состоялось совещание при участии замглавы Росстандарта Алексея Кулешова.

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