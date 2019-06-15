МИД Мексики рассказал об издержках в торговой войне с США

Мехико, , 02:00 — REGNUM Возможная торговая война Соединенных Штатов с Мексикой могла бы ввергнуть мексиканскую экономику в кризис, заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард в ходе своего выступления в сенате.

«Торговая война, вероятно, спровоцировала бы кризис в Мексике», — заявил он.

Отмечается, что на следующей неделе сенату Мексики предстоит решить вопрос о ратификации нового торгового соглашения с Соединенными Штатами и Канадой, которое должно прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп объявил о вводе пошлин на все товары из Мексики из-за нежелания мексиканской стороны решать вопрос с потоками нелегальных мигрантов из Центральной Америки, пытающихся через мексиканскую территорию проникнуть в США.

Затем после ряда консультаций между представителями США и Мексики удалось достигнуть соглашения, согласно которому Мексика будет предпринимать все усилия для решения миграционного кризиса. В свою очередь США согласились не вводить пошлины на мексиканские товары.

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