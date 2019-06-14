Фондовый рынок США закрылся в минусе перед заседанием ФРС

Нью-Йорк, США, , 23:43 — REGNUM Фондовый рынок США завершил последние торги недели в «красной зоне», 15 июня передает агентство Reuters.

К завершению торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 17,16 пункта (0,07%), до 26 089,61 пункта, индекс S&P 500 упал на 4,65 пункта (0,16%), до 2886,99 пункта, индекс Nasdaq упал на 40,47 пункта (0,52%), до 7796,66 пункта.

Рынок «осторожничает» перед заседанием ФРС США, от которого ждут возможного понижения базовой процентной ставки.

Читайте также: Фондовый рынок США закрылся в плюсе в ответ на отмену пошлин против Мексики