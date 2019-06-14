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МЭА изменило прогноз спроса на нефть в 2019 году

Экономика

В 2019 году рост мирового спроса на нефть составит 1,2 млн баррелей в сутки

МЭА изменило прогноз спроса на нефть в 2019 году
Carey Akin
Буровая установка

Париж, 14 июня 2019, 23:23 — REGNUM  Международное энергетическое агентство (МЭА) изменило прогноз спроса на нефть в 2019 году в сторону снижения, 14 июня передает агентство Reuters.

Согласно измененному прогнозу МЭА, в текущем году рост мирового спроса на нефть составит 1,2 млн баррелей в сутки — это на 100 тыс. баррелей меньше, чем предполагалось ранее. В 2020 году МЭА ожидает увеличения спроса до 1,4 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня ОПЕК оценила предполагаемый средний спрос на нефть в 2019 году в 1,14 млн баррелей в сутки.

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