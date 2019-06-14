МВФ заявил об «очень серьёзных» рисках для экономики еврозоны

Лондон, , 22:37 — REGNUM Международный валютный фонд считает «очень серьезными» риски для экономики Евросоюза из-за тяжелого состояния экономик отдельных стран зоны евро, 14 июня передает агентство Reuters.

«Риски для стабильности зоны евро, которые могут возникнуть из-за потрясений в отдельных странах… остаются очень серьезными», — заявил глава европейского департамента МВФ Пол Томсен в Лондоне.

Из-за высокой безработицы, низких темпов роста и высокого уровня долга в ряде стран Евросоюза «остается всё меньше фискального пространства для противодействия шокам».

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