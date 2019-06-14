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«Укртрансгаз»: Украинская ГТС под угрозой

Экономика

Денег на газ нет

Киев, 14 июня 2019, 21:52 — REGNUM  Компания «Укртрансгаз» предупредила власти Украины об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы. Соответствующее заявление распространила пресс-служба «Укртрансгаза».

Оператор украинской ГТС сообщает, что компания просто не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. Общая задолженность компании за март-апрель составляет около $155 млн.

«Укртрансгаз» предупреждает, что объемов газа для обеспечения работы газотранспортной системы хватит только до 24 июня. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) был предупреждён о сложившейся ситуации.

Также компания инициировала переговоры с кредиторами, включая национальную акционерную компанию (НАК) «Нафтогаз Украины», о реструктуризации задолженности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ввода в строй газопровода «Северный поток — 2» газоснабжение всех потребителей на Украине может оказаться под угрозой.

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