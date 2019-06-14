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Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБ

Экономика

О снижении ставок уже заявили Райффайзенбанк, Уралсиб и Промсвязьбанк

Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБ
Снижении ставок по ипотеке

Москва, 14 июня 2019, 20:52 — REGNUM  Ряд россйиских банков принял решение о снижении ставок по ипотеке на фоне решения Банка России о снижении ключевой ставки, передаёт 14 июня ТАСС.

По информации агентства, уже в понедельник, 17 июня, Райффайзенбанк намерен представить новую ставку по ипотечным кредитам в рамках государственной программы для семей с детьми, что, как заявляется, станет «одним из самых выгодных предложений на рынке».

В банке Уралсиб заявили о планах понизить ставки по жилищным кредитам по всем программам до конца месяца. В Промсвязьбанке заявили, что уже понизили ставку по ипотеке с сегодняшнего дня.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25% — до 7,5%. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила ещё два снижения ставки до конца текущего года.

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Ипотечное кредитование
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