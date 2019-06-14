Нижегородскому водоканалу передадут в концессию 13 фонтанов

Нижний Новгород, , 20:31 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода и ООО «Городские инженерные системы» (дочерняя структура Нижегородского водоканала) заключили концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации городских фонтанов. Документ опубликован на официальном портале мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Соглашение заключается на пять лет — до 31 декабря 2025 года. Размер инвестиций, привлеченных концессионером, должен составить 79 млн рублей. ООО заплатит за пользование объектами 10 тыс. рублей (концессионная плата), концедент (мэрия) на момент заключения соглашения заплатит 78,9 млн рублей. Также концессионер заплатит арендную плату за участки, принадлежащие городу.

До конца текущего года планируется модернизация двух фонтанов в Советском районе, фонтана в переулке Чернопрудском в Нижегородском районе, в Ленинском районе около гостиницы «Заречная», на улице Есенина в Канавинском районе, на Московском шоссе в одноименном районе, комплекс из пяти фонтанов на улице Рыбакова и у «Метеора» в Сормовском районе, а также фонтан на проспекте Ильича в Автозаводском районе.

Другим постановлением утверждается подписание концессионного соглашение с ООО «Городские инженерные системы» о строительстве двух станций снеготаяния — в Нижегородском и Приокском районах. Это соглашение подписывается на 10 лет, сумма инвестиций оценивается в 228,919 млн рублей. Причем документ предполагает в случае недополучения выручки компенсацию расходов концессионера из городского бюджета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, разговоры о передаче нижегородских фонтанов в концессию ведутся еще с прошлого года.

В январе гордума одобрила внесение изменений в Перечень объектов муниципального имущества, определяемых в качестве объектов концессионных соглашений.

Кроме фонтанов, тогда перечень пополнили 410 объектов ливневой канализации и 15 из 25 городских фонтанов. При этом депутаты гордумы подтверждали, что никаких средств на содержание фонтанов в бюджете города не заложено.

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