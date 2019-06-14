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Путин предложил Монголии и Китаю расчеты в нацвалютах через Банк России

Экономика

«Можно было бы обсудить подключение Китая и Монголии к системе передачи финансовых сообщений Банка России»

Бишкек, 14 июня 2019, 19:58 — REGNUM  Москва предлагает Монголии и Китаю воспользоваться системой передачи финансовых сообщений Банка России для развития расчётов в национальных валютах, заявил 14 июня в Бишкеке президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами Монголии и Китая Халтмаагийн Баттулгой и Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.

Президент России отметил, что этот шаг был бы очень полезен в условиях нестабильности на мировых финансовых рынках.

«В случае вашей заинтересованности, уважаемые коллеги, а я знаю, что такая заинтересованность в принципе имеется, можно было бы обсудить подключение Китая и Монголии к системе передачи финансовых сообщений Банка России», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более активное использование национальных валют для взаимных расчётов обсуждалось президентом России и председателем КНР во время государственного визита Си Цзиньпина в Москву.

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