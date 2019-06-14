На заволжской набережной в Костроме появится парк

Кострома, , 18:55 — REGNUM В Заволжском районе Костромы к концу 2019 года должен появиться современный парк, обещают городские власти. Его построят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы планируют начать 15 июня.

Дизайн будущего большого парка отдыха на Чернигинской набережной, на основе которого был разработан проект благоустройства, выбрали костромичи на народном голосовании.

В парке должны появиться спортивная и детская площадки, скейт-парк, пешеходные и велосипедные дорожки с освещением, а также зона тихого отдыха. Кроме этого, будет зона для торговли, парковки автомобилей, пляж.

Тендер на работы выиграла костромская фирма «Дормострой», стоимость проекта — 60,1 млн руб. В прошлом году подрядная организация провела подготовительные работы: выполнила разбивку и планировку территории парка с обозначением дорожек, площадок, инженерных сетей и коммуникаций. Масштабные работы начнутся 15 июня, закончить строители обещают к концу лета.

«Всё благоустройство территории парка будет выполнено с учётом требований по доступности для маломобильных групп граждан и сохранением природного ландшафта, в районе прудов обустроят зону тихого отдыха, в конце главной аллеи парка появится центральная видовая площадка. Территория пляжа будет сохранена и благоустроена, чтобы он был удобен для жителей. На всех игровых площадках предусмотрено мягкое резиновое покрытие. Предусмотрена автомобильная парковка для посетителей парка, туалеты», — подчёркивает начальник Управления строительства и капремонта Костромы Светлана Соловьёва.

Для установки точек питания, пунктов проката игрового и спортинвентаря, аттракционов администрация Костромы планирует привлечь инвесторов.

Будущий парк на Чернигинской набережной в Заволжье — вторая в Костроме городская территория, реконструкция которой проходит по национальному проекту «Жилье и городская среда». Первая — парк «Берендеевка», расположенный на окраине Костромы на правом берегу Волги.

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