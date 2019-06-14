Еврокомиссия дала властям Италии неделю на новый план снижения дефицита

Рим, , 18:18 — REGNUM Власти Италии должны предоставить Еврокомиссии свой новый план по снижению дефицита бюджета в недельный срок, передает Mediaset в пятницу, 14 июня.

Столь сжатые сроки объясняются тем, что евробюрократам понадобится время для оценки новых данных, при этом у них должна сохраняться возможность продолжить уже начатую процедуру подготовки санкций против Италии.

Как сообщалось ранее, 5 июня Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг страны (132% ВВП) слишком велик, это вредит еврозоне и экономике ЕС, начато изучение нарушения, заявили комиссары. Если руководители стран — членов ЕС согласятся с этими выводами, то Италию может ждать крупный штраф, а также введение целого ряда ограничений для правительства.

В Еврокомиссии недовольны финансированием социальных статей бюджета (снижения пенсионного возраста, возможного снижения НДФЛ) за счет увеличения дефицита бюджета. Итальянские министры отмечали, что не согласны с арифметическим подходом к вопросам, имеющим социальное измерение. Ставку нужно делать не на сокращение расходов и повышение налогов, а, напротив, на снижение налогов ради ускорения развития, полагают они.

Еворобюрократы ждут от правительства Италии нового плана с указанием конкретных мер по снижению дефицита бюджета. Министры в свою очередь намерены доказать, что их нынешняя политика не приведет к тому, что параметры дефицита бюджета будут значительно отличаться от согласованных (2,04% ВВП).