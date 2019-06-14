Маркировка лекарств – лидеры готовы к запуску

Москва, , 18:14 — REGNUM Совещание по вопросам внедрения маркировки лекарственных средств с криптозащитой состоялось 13 июня в Минпромторге РФ. В совещании приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко и глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. Встречу открыл Сергей Цыб, который напомнил собравшимся, что эксперимент по внедрению маркировки идет с 1 февраля 2017 года и ни для кого не стал неожиданностью.

Согласно принятому закону, обязательная маркировка всех лекарственных средств цифровыми кодами с криптозащитой должна быть внедрена с 1 января 2020 года. Как предупредили представители федеральных органов исполнительной власти, никаких отсрочек не будет, всем производителям лекарств необходимо успеть в срок.

По словам Цыба, правительство РФ и так уже пошло навстречу отрасли, согласившись сократить код криптозащиты с 88 знаков до 44, что должно упростить внедрение.

Для скорейшего устранения возникающих проблем Сергей Цыб призвал производителей активнее сотрудничать с оператором системы «Честный знак» Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) уже на этапе тестирования программного обеспечения и оборудования.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказал, что по всей стране идет подключение медицинских организаций к системе «Честный знак», в регионах создаются специальные проектные офисы. На сентябрь запланировано проведение всероссийского совещания с субъектами Российской Федерации о ходе подготовки к внедрению кодов с криптозащитой. Требования маркировки будут включены в лицензионные документы аптек. Таким образом аптеки, которые не зарегистрируются в системе маркировки, станут нарушителями со всеми вытекающими последствиями, предупредил глава Росздравнадзора.

Представители фармацевтических компаний рассказали о своем опыте подключения к системе «Честный знак». Некоторые предприятия уже внедрили систему, другие пообещали уложиться в срок, третьи задавали вопросы и делились проблемами.

Исполнительный директор ЦРПТ Дмитрий Алхазов сообщил, что отрасль движется к маркировке «неравномерно» и попросил участников совещания помочь «преодолеть инерцию покоя».

Несмотря на сложности, о которых на протяжении всего подготовительного периода пилота по маркировке говорили некоторые участники рынка, есть и лидеры, которые уже готовы к ее внедрению. Среди них — фармацевтическая компания «Вертекс» (лидер по продажам рецептурных препаратов в России), которая сообщила о готовности к старту системы маркировки упаковок лекарств с 2020 года. Для этого, сообщили в компании, в АО «Вертекс» на протяжении более полутора лет проводится масштабная работа по внедрению системы на общую сумму около 400 млн рублей, включая закупку оборудования, разработку программных продуктов, системы регистрации и учета операций по движению серийных номеров и пр.

«Компания сконцентрировала все усилия и ресурсы, чтобы внедрить систему в установленный срок с 2020 года, поэтому не видит необходимости в его переносе», — рассказал генеральный директор фармацевтической Георгий Побелянский.

Также компания готова к использованию утвержденной длины криптокода от 44 знаков. Такую длину компания считает оптимальной. «Вертекс» зарегистрирован в системе мониторинга движения лекарственных препаратов в 2017 году.

Для донесения своей позиции компания направила письма в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Минпромторг РФ на имя Дениса Мантурова и Сергея Цыба. Компания обратилась с просьбой оставить утвержденный срок введения системы мониторинга движения лекарственных средств с 2020 года (федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 425-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» за подписью президента РФ). В обращениях «Вертекс» попросила учесть мнение российского фармпроизводителя и оказать содействие соблюдению установленного срока начала работы системы мониторинга движения лекарственных средств для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием средств идентификации с 1 января 2020 года.