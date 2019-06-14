Объем продаж итальянской промышленности снизился на 0,7%

Рим, , 17:58 — REGNUM Объем продаж итальянских промышленных предприятий, по данным за май 2019 года, в годовом исчислении снизился на 0,7%, сообщили в пятницу, 14 июня, в национальной службе статистики Istat.

Объем заказов снизился менее значительно — на 0,2%.

Объем продаж снизился из-за сокращения объема закупок из-за рубежа (на 2,8%), внутренние закупки за тот же период увеличились на 0,4%.

Хуже всего обстоит ситуация с производством автомобилей — в этой отрасли снижение объема продаж составило 8,6%. Впрочем, в марте 2019 года тот же показатель составлял 17,8%.