У Зеленского заявили, что решение КС не отменяет высокие тарифы на газ

Киев, , 17:56 — REGNUM

Конституционный суд Украины продлил работу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) до 31 декабря 2019 года. Об этом 14 июня заявил на брифинге в Киеве представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

«Конституционный суд принял решение о том, что создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также назначение членов НКРЭКУ является неконституционным… Президент Порошенко назначил членов комиссии, которые работают по сегодняшний день. По оперативной информации, которую мы получили, решение КСУ действительно есть, но некоторые его положения, которые признают потерю конституционности, вступают в действие с 31 декабря 2019 года. До этого периода есть время, чтобы урегулировать ситуацию и внести соответствующие изменения в законодательство», — сказал Герус.

По его словам, парламент должен внести изменения в закон об НКРЭКУ и Конституцию Украины, чтобы узаконить работу регуляторов, которые «не будут подчиняться исполнительной власти» (правительству).

«Это должно урегулироваться на основе нового закона об НКРЭКУ, где будут предусмотрены немного другие процедуры назначения. Должны быть внесены изменения в конституцию, чтобы в конституции было предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетического и тарифного, но и некоторых антикоррупционных органов. Есть время, чтобы внести соответствующие изменения в законодательство», — добавил Герус.

По его слова, решение КСУ не обязывает регулятора и правительство снизить тарифы на газ.

«Это решение не имеет ретроспективной силы. Оно не касается прошлого, оно касается будущего. Юристы говорят, что, скорее всего, те решения останутся в силе. Более того, исходя из того, как прописано решение, оно вступает в действие с 1 января 2020 года. Эта комиссия может принимать решения до конца этого года. Так говорит решение КСУ», — подчеркнул Герус.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд Украины принял решение о неконституционности ряда положений Закона «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг».

В частности, КСУ решил, что НКРЭКУ создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции. КС признал, что создав НКРЭКУ своим указом, президент Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы.

Согласно решению, Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ. При этом пресс-служба КСУ официально еще не опубликовала решение суда.

Напомним, в 2014 году президент Порошенко издал указ о создании НКРЭКУ. 22 сентября 2016 года Верховная рада приняла закон о НКРЭКУ, которым определила, что Нацкомиссия является независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и освобождает президент.