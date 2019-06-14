Названы новые сроки ввода в эксплуатацию на Ямале уникального долгостроя

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 18:14 — REGNUM На Ямале долгожданные канализационно-очистные сооружения в районе Коротчаево Нового Уренгоя должны появиться к концу 2019 года. Закупка у единственного поставщика ООО «Уралстройинвеста» опубликована на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Торги проводит «Строительная компания развития», которая является дочерней структурой «Корпорации развития», ответственной за сдачу объекта. Стоимость работ — 176,7 млн руб. Объект возводят по соглашению с «Транснефтью» в качестве поддержки региона присутствия нового трубопровода «Заполярье-Пурпе».

Напомним, первая очередь новых очистных сооружений в районе Коротчаево рассчитана на прием 2,5 тыс. кубических метров в сутки. Станция биологической очистки должна использовать отечественную технологию очищения стоков с помощью 19 видов бактерий, которая не требует содержания реагентного хозяйства. Полное обеззараживание сточных вод будет производиться с помощью ультрафильтрационных мембран, которые пропускают исключительно чистую воду, задерживая как химические, так и биологические примеси, вплоть до бактерий и вирусов.

Сдача объекта переносилась с конца 2017 года. Передпоследний срок был — лето 2018 года. Тогда подрядчиком «Корпорации развитие» было ООО «Спинокс».