Посол Италии в РФ изучил инвестиционный потенциал Калужской области

Калуга, , 17:48 — REGNUM Калужскую область 14 июня с рабочей поездкой посетила делегация фармацевтических производителей во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в России Паскуале Терраччано. Цель визита — знакомство с экономикой и инвестиционным потенциалом калужского региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в состав итальянской делегации вошли компании, занимающиеся разработкой и производством оригинальных фармацевтических препаратов и инвестирующие в научно-исследовательскую сферу. Деятельность фармкомпаний направлена на решение социально значимых задач в области кардиологии, иммуно-онкологии, ортопедии, неврологии, урологии, офтальмологии и стоматологии.

В рамках визита состоялась встреча с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. В ходе переговоров посол Италии отметил, что Калужская область стала 18-м регионом, который он посетил в рамках бизнес-миссий.

«Восемнадцатый по счету, но первый по экономическому потенциалу. Калужская область является одним из самых динамично развивающихся регионов и демонстрирует рост по всем рейтингам. Создание специализированных кластеров, системы поддержки бизнеса, открытость властей — все это делает Калужскую область привлекательной для инвестиций. Сегодня наша цель — определить возможные направления сотрудничества в фармацевтических проектах, так как калужский фармкластер — один из самых крупных и эффективных в России», — пояснил Терраччано.

Губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что за последние два года товарооборот между Калужской областью и Италией увеличился на 40%.

«Одним из важных направлений сотрудничества является фармацевтическая отрасль. Успешно работает завод «Берлин-Фарма» по производству лекарственных средств и «Палладио Дзаннини» по производству упаковки для фармацевтической продукции», — сказал Анатолий Артамонов.

В октябре 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве между калужским фармкластером и одним из крупнейших в Италии кластером C.H.I.C.O. (Cluster of Health, Innovation and Community). Сотрудничество предполагает взаимодействие по ряду приоритетных для фармкластеров направлений и в первую очередь разработка технологии и производство оригинальных фармацевтических субстанций.

Калужский фармацевтический кластер является одним из крупнейших фармацевтических кластеров в РФ. Он объединяет 64 участников — это международные и российские фармкомпании, средние и малые инновационные предприятия, ведущие научно-исследовательские и образовательные центры. Фармацевтические предприятия региона выпускают порядка 160 наименований продукции, в перспективном освоении — несколько десятков. По итогам 2018 года выручка фармпредприятий региона составила более 50 млрд рублей. С 2012 года этот показатель вырос более чем в 10 раз.