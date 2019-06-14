Зеленский вводит формулу «Роттердам минус» для электроэнергии

Киев, , 17:47 — REGNUM На следующей неделе команда президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрении Верховной Рады законопроект, который на год перенесет ввод рынка электроэнергии и позволит снизить стоимость электроэнергии. Об этом 14 июня заявил на брифинге в Киеве представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

«Этим законом предлагается отсрочить ввод рынка электроэнергии на один год. Это неправильно вводить рынок и быть неподготовленными», — сказал Герус.

По его словам, до ввода рынка электроэнергии вместо формулы «Роттердам плюс» будет действовать формула «Роттердам минус», по которой будет формируется цена на уголь при производстве тепловой электроэнергии.

«В течении этого одного года будет существовать формула «Роттердам минус». Она будет регулировать тарифы угольных электростанций… Предлагается отменить формулу «Роттердам плюс», — рассказал Герус.

Он напомнил, что согласно формуле «Роттердам плюс» в стоимость электроэнергии закладывались несуществующие затраты на поставку угля на Украину по морю из порта Роттердам (8 тыс км).

«Этого по факту не существовало, потому что оттуда никто уголь не доставлял. Это предлагается убрать из формулы. Предлагается вводить дисконты: если качество угля хуже, значит цена угля, которая закладывается в тариф, должна быть ниже. Таким образом, там может быть дисконт от 1 до 10%, исходя из качества угля. Для понимания, этот «плюс» давал приблизительно 12 млрд. грн. в год», — добавил Герус.

При этом он не исключает, что данный законопроект может принять этот состав парламента. Кроме того, Герус заявил, что на Украине теплоэлектростанции (почти все из них находятся под контролем энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова) снизили на 35% тариф на электроэнергию.

«Хотел бы отметить позитивные тенденции, в июне месяце тариф электроэнергии угольных электростанций составил 1,4 грн. за 1 кВт.ч. При том что в феврале этого года тариф угольных электростанций был 2,2 грн. за 1 кВт.ч. Снижение тарифа произошло на 35%. Скорее всего такой тариф будет и дальше держаться… Мы говорили, что тариф электростанций завышены. Эту ситуацию нужно исправлять. Когда тариф снижаются — это хороший сигнал», — подчеркнул Герус.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля ещё будучи кандидатом в президенты Зеленский требовал от президента Петра Порошенко отменить формулу «Роттердам+». 5 мая президент Зеленский заявил, что пока весь мир движется в направлении инноваций в сфере энергетики, Украина потребляет уголь, за который платит по формуле «Роттердам +».

«Недавно Великобритания неделю прожила без угля. Британцы показывают, что весь мир отходит от угля. У них «Роттердам минус», а у нас — «Роттердам плюс». Это два совершенно разных мировоззрения. Мы с вами не можем все изменить. Но мы должны инновационно меняться, иначе у нашей страны нет шансов», — заявил Зеленский.