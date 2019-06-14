Энергетики составили рейтинг и антирейтинг управляющих организаций Барнаула

Барнаул, , 07:43 — REGNUM В Сибирской генерирующей компании (СГК) составили рейтинг и антирейтинг управляющих организаций, подсчитав долги за тепло и горячее водоснабжение жителей Барнаула. Специалисты проанализировали собираемость за первые пять месяцев 2019 года.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, большая часть управляющих организаций добросовестно относится к обязанности своевременно оплачивать полученные тепло и горячую воду. Самый высокий процент собираемости у управляющей компании «Интуитум» — 98,1%. Также в пятёрку лидеров вошли: «Фирма ПЖЭТ-2», «Центр жилищно-коммунального развития», «Южком-Сервис» и МУП «ЖЭУ № 30».

Если в выборе управляющей организации опираться на критерий ответственности компании в перечислении платежей, то верный выбор сделали жители 677 многоквартирных домов Барнаула. Это 22% от общего числа многоэтажек в краевом центре.

Отрицательной можно назвать работу только пяти управляющих организаций: «Индустриальная», «Наследие», «Трест», «ЕТРО» и «Столица». Процент собираемости у них колеблется в диапазоне от 69,7% до 82,7%. Всего за перечисленными управляющими организациями, обслуживающими барнаульцев, числится долгов почти на 142 млн рублей. Обслуживают они 175 домов.