У Зеленского готовятся к зимнему дефициту газа на Украине

Киев, , 17:40 — REGNUM Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» нужно помочь с закупкой дешевого природного газа, чтобы пройти осенне-зимний период, если России остановит транзит. Об этом 14 июня заявил на брифинге в Киеве представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

«Кстати, сейчас один из наиболее важных вопросов — помочь НАК «Нафтогазу» закупить как можно больше газа в свои подземные газовые хранилища, чтоб у нас было больше дешевого газа на будущий период. Чтоб мы могли спокойно пройти эту зиму даже в ситуации, если транзит газа через Украину остановится», — сказал Герус.

При этом он сообщил, что с 1 июня на Украине снизятся цены на природный газ для населения, к примеру, в Киеве снижение составит 6,9%.

«Это стало возможно благодаря достаточно благоприятной конъюнктуре рынка газа, цена снижается… Решение по цене на газ и по тарифам напрямую не находится в компетенции президента. Но учитывая важность этого вопроса мы постоянно мониторим эту ситуацию, анализируем и смотрим, каким образом президент может помочь решить тарифные вопросы, находясь в рамках своей компетенции или на каком-то политическом уровне», — добавил Герус.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский якобы шутил, когда обещал снизить тарифы и отменить формулу «Роттердам+».

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о «Роттердам+», что это коррупционная формула, но прямых обещаний он не давал», — рассказал Герус.

Позже представитель президента извинился за свои слова о том, что Зеленский шутил о тарифах.

«Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что «Зеленский шутил о снижении тарифов». Сказывается недостаток политического опыта, в частности — в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому — плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев», — отметил Герус.

Напомним, 6 июня председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что компании не хватает 1 млрд долл на выполнение плана заполнения подземных хранилищ газа. Он сообщил, чтов настоящее время Украина импортировала на 20% больше газа, чем за тот же период прошлого года.