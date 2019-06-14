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Сальвини не намерен отказываться от «мини-облигаций» для борьбы с госдолгом

Экономика

В «Лиге» напоминают, что коалиционный контракт правительства предполагает выпуск таких облигаций

Рим, 14 июня 2019, 17:29 — REGNUM  Вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини не намерен отказываться от идеи своей партии бороться с госдолгом страны с помощью выпуска «мини-облигаций», передает Mediaset в пятницу, 14 июня.

Речь идет об облигациях небольшого достоинства, от 5 евро, которые граждане смогут использовать и как деньги, к примеру, для оплаты налогов или покупки железнодорожных билетов.

Против «мини-облигаций» выступили некоторые итальянские эксперты, Еврокомиссия, а также министр экономики и финансов Джованни Триа и премьер-министр Джузеппе Конте.

Представители «Лиги» в свою очередь напомнили, что коалиционный контракт правительства предполагает выпуск таких облигаций. В то же время Сальвини дал понять, что при определенных условиях готов уступить — если министр финансов «предложит лучшую идею».

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Экономика Италии
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