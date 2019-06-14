«Татэнерго» отменило тендеры по модернизации Заинской ГРЭС

Казань, , 17:23 — REGNUM АО «Татэнерго» тендер по выбору подрядчика для выполнения работ по модернизации Заинской ГРЭС путем строительства одного энергоблока парогазовой установки. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На участие в закупке стоимостью 39,323 млрд рублей было подано четыре заявки, компании — участники закупки не раскрываются. Причины отклонения заявок также не указаны.

Причем ранее был отменен аналогичный тендер стоимостью 78,465 млрд рублей на строительство двух энергоблоков ПГУ. В закупке участвовали четыре компании ООО «АЭР», АО «Интертехэлектро», ООО «Сименс» и ООО «Джии Рус».

По словам первого заместителя генерального директора «Татэнерго» Айрата Сабирзанова, отмена тендеров не означает отказ от планов модернизации ГРЭС. Планируется участвовать в дальнейших этапах программы ДПМ (договор о предоставлении мощности), которая предполагает строительство новых генерирующих мощностей и гарантирует возврат инвестиций, сообщает «Бизнес-online». Компания сохраняет планы строительства двух парогазовых установок. Следующий этап конкурсного отбора мощностей состоится уже осенью.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2018 года на встрече гендиректора «Татэнерго» Раузила Хазиева с главой представительства Mitsubishi Hitachi Power Systems в Москве Даити Накадзима прозвучало, что энергетики возлагают надежды на включение проекта по модернизации Заинской ГРЭС на готовящуюся в правительстве РФ программу модернизации (ДПМ-2). Тогда же прозвучало, что при модернизации необходимо строительство блоков мощностью 500−750 МВт с высоким уровнем КПД.

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