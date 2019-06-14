В Таджикистане самые низкие зарплаты в СНГ

Душанбе, , 17:18 — REGNUM Самые низкие зарплаты среди стран СНГ по состоянию на конец апреля 2019 года получают в Таджикистане, где среднемесячная номинальная заработная плата в апреле 2019 года составила 1 тыс. 364 сомони (или 145 долларов). Такие данные приводятся Межгосударственным статистическим комитетом СНГ.

Страной с самой высокой среднемесячной зарплатой на территории СНГ названа Россия — 47 тыс. 020 рублей (или 730 долларов).

На втором месте Белоруссия. Средняя заработная плата в республике составляет 1047 белорусских рублей (или 518 долларов), затем идет Украина — 10 тыс. 269 гривен (или 388 долларов), Армения — 179 тыс. драмов (или 375 долларов), Азербайджан — 627 манатов (или 370 долларов), Киргизия — 16 тыс. 683 сома (или 239 долларов).

Что касается роста среднемесячной заработной платы в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, то наиболее высоким он оказался на Украине — 21,1%. Далее следует Белоруссия. Там зарплата за указанный период времени поднялась на 16%, Таджикистан — 11,1%, Азербайджан — 9,2%, Армения — 7,7%, Россия — 6,2%, Киргизия — 3,2%.

Данные по таким странам как Казахстан, Молдавия и Узбекистан отсутствуют.

Отметим, что, по информации Агентства по статистике при президенте Таджикистана, работники сельскохозяйственного, лесохозяйственного секторов, а также рыбоводства получают в стране самую низкую зарплату — 586 сомони (или 62 доллара).

При этом наиболее высокая зарплата у работников финансового посредничества и страхования — 3247 сомони (или 344 доллара). В сфере добычи полезных ископаемых эта цифра — 2543 сомони (или 270 долларов).

Напомним, что согласно выводам авторов доклада Межгосударственного статистического комитета Содружества, в 2017 году Таджикистан оказался на последнем месте с самым низким показателем среднемесячной заработной платы среди стран СНГ, которая составила всего 1083,7 сомони.