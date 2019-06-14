Минфин позитивно оценивает снижение ключевой ставки Банка России

Москва, , 17:17 — REGNUM Министерство финансов России позитивно оценивает решение Центрального банка о снижении ключевой ставки. Об этом 14 июня заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

По его мнению, данный шаг должен повлиять на стоимость кредитных ресурсов, а также даёт надежду на стимулирование роста экономики страны.

Министр выразил надежду, что сегодняшнее решение ЦБ о понижении ставки будет не последним в текущем году.

Напомним, ранее сегодня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25% — до 7,5%. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила ещё два снижения ставки до конца года.

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