Министры финансов ЕС призвали Италию снижать дефицит

Рим, , 17:13 — REGNUM Еврогруппа (совет министров финансов входящих в Еврозону стран-членов ЕС) призвала власти Италии снижать дефицит бюджета, передает информагентство ANSA в пятницу, 14 июня.

Министры согласились с выводами Еврокомиссии, которая ранее обвинила власти Италии в нарушении бюджетных правил и запустила процедуру, которая может закончиться применением санкций.

Еврокомиссия и Еврогруппа ждут от Италии «конкретных шагов», итальянские министры в свою очередь убеждены, что смогут доказать и министрам, и евробюрократам, что их политика не приведет к тому, что дефицит бюджета превысит согласованные показатели.

Как сообщалось ранее, 5 июня Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг страны (132% ВВП) слишком велик, это вредит еврозоне и экономике ЕС, начато изучение нарушения, заявили комиссары. Если руководители стран — членов ЕС согласятся с этими выводами, то Италию может ждать крупный штраф, а также введение целого ряда ограничений для правительства.

В Еврокомиссии недовольны финансированием социальных статей бюджета (снижения пенсионного возраста, возможного снижения НДФЛ) за счет увеличения дефицита бюджета. Итальянские министры отмечали, что не согласны с арифметическим подходом к вопросам, имеющим социальное измерение. Правила ЕС не являются догмами, некоторые из них следует пересмотреть, правительство постарается доказать еврокомиссарам свою правоту, заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Ставку нужно делать не на сокращение расходов и повышение налогов, а, напротив, на снижение налогов ради ускорения развития, полагают министры.