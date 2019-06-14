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Индексы Уолл-стрит открылись в «красной зоне» после плохого отчета Broadcom

Экономика

Производитель микросхем ожидает падения продаж из-за торговой войны с Китаем

Нью-Йорк, США, 14 июня 2019, 17:09 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США открыли торги в «красной зоне», 14 июня передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 30,41 пункта (0,12%), до 26 076,36 пункта, индекс S&P 500 снизился на 4,82 пункта (0,17%), до 2886,82 пункта, индекс Nasdaq снизился на 29,94 пункта (0,38%), до 7807,19 пункта.

На настроение рынка оказал влияние прогноз Broadcom — один из крупнейших производителей микросхем в США ожидает падения продаж из-за продолжающейся торговой войны с Китаем.

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